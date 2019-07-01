Работа в команде построена таким образом, чтобы не ущемлять мусульман, православных и людей других конфессий. Например, в пятницу мы чуть раньше проводим утреннюю тренировку, чтобы ребята смогли успеть помыться и сходить в мечеть. Утром по воскресеньям православные ребята с тренерами идут в храм. Ребята видят, что есть уважение к их вере и традициям, а это очень важно для хорошей атмосферы в команде, — рассказал Капшай News.ru.