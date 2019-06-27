Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов рассказал об атмосфере на Европейских играх в Минске.
Это очень хорошие соревнования, которые полезны для молодых спортсменов. Считаю, что федерация дзюдо правильно делает, что совмещает чемпионат Европы и Европейские игры, потому что у нас и так плотный календарь соревнований. Однако статус чемпионата Европы позволяет сильным борцам выступать здесь. Это своего рода мини-олимпиада, — рассказал Таов News.ru.
Также наставник отметил, что спортсменам было важно прочувствовать олимпийскую атмосферу и подготовиться к ней морально.
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