https://static.news.ru/photo/ac0b1552-98f3-11e9-af27-fa163e074e61_1024.jpg Инал Тасоев (Россия), завоевавший серебряную медаль на соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг на II Европейских играх в Минске, во время церемонии награждения Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов рассказал об атмосфере на Европейских играх в Минске.

Это очень хорошие соревнования, которые полезны для молодых спортсменов. Считаю, что федерация дзюдо правильно делает, что совмещает чемпионат Европы и Европейские игры, потому что у нас и так плотный календарь соревнований. Однако статус чемпионата Европы позволяет сильным борцам выступать здесь. Это своего рода мини-олимпиада, — рассказал Таов News.ru.

Также наставник отметил, что спортсменам было важно прочувствовать олимпийскую атмосферу и подготовиться к ней морально.

Полностью интервью с Таовым читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт»