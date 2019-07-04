https://static.news.ru/photo/14d8a12c-9ef7-11e9-866a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fotomag/imago sportfotodienst/Global Look Press

Тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что экс-чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору необходимо обеспечить себя охраной, если он решит посетить бой Дастина Порье и россиянина 7 сентября в Абу-Даби.

Если Конор приедет, думаю, им лучше обеспечить много охраны. Это мусульманская страна, и я не думаю, что у него много друзей, — приводит слова Мендеса The Sun.

Ранее Макгрегор оскорблял религию, отца и супругу Хабиба.

Последний бой Нурмагомедова прошёл в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда россиянин досрочно одержал победу над ирлансдским спортсменом, применив удушающий приём, тем самым защитил чемпионский пояс.

Нурмагомедов рассказал о своей подготовке к бою с Порье, писал News.ru.