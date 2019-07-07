https://static.news.ru/photo/a721d0e2-a075-11e9-8d29-fa163e074e61_1024.jpg Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс (25-1) провёл очередную успешную защиту своего титула, победив по очкам бразильца Тьягу Сантоса (21-7).

Сантос удивил в первом раунде Джонса несколькими опасными атаками. Его удары ногами с дистанции и двойки постоянно доходили до цели, что приводило чемпиона к замешательству. Ключевым моментом боя стала травма колена Сантоса (подозрение на повреждение передней крестообразной связки), полученная во втором раунде, после которой он стал хуже двигаться и меньше бить ногами. Один из судей впервые за долгую карьеру Джонса отдал победу его сопернику со счётом 48:47. Другие с тем же минимальным преимуществом посчитали победителем Джонса, который сохранил титул.

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