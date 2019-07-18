16 июня в Екатеринбурге Евгений Тищенко нокаутировал в первом раунде ганца Абрахама Табула и ворвался в топ-15 рейтинга WBO уже после пятого профессионального боя. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о дальнейших карьерных планах, работе с новым тренером и прокомментировал комплимент Роя Джонса и шансы Сергея Ковалёва в бою в родном Челябинске.

— В недавнем рейтинге WBO вы поднялись на 11-ю строчку. Ожидали такого продвижения и какие перспективы оно вам даёт?

— Ожидал, потому что мой предыдущий соперник занимал 13-е место в прошлом рейтинге, бой проходил за титул интерконтинентального чемпиона, поэтому был ожидаемо, что я войду в топ-15, а они меня закинули даже на 11-е место. Дальше мы будем выбирать соперников, которые находятся выше меня в рейтинге для моего дальнейшего продвижения по линии WBO. А в дальнейшей перспективе будем выходить на того, кто будет на тот момент чемпионом. Сейчас титул принадлежит Майрису Бриедису, но его обязали ещё раз подраться с Кшиштофом Гловацким сразу после Всемирной суперсерии. Будем потихоньку двигаться по направлению к титулу чемпиона мира по версии WBO.

— Бой с Табулом получился для вас уж очень скоротечным. В связи с этим не думали пораньше вернуться на ринг и провести следующий поединок?

— Конечно, есть мысли вернуться поскорее, но пока мне обещают бой в конце сентября — начале октября. Сейчас мы готовимся к этой дате. Пока делаем специальную, втягивающую работу, а полноценную подготовку ещё на начинали.

— Речь идёт о выступлении на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге?

— Да, конечно, я в любом случае буду выступать под эгидой этой организации. Скорее всего турнир пройдёт на Урале, но у него пока нет точных сроков и места. Меня ведёт и менеджерская и промоутерская компания РМК, поэтому логично, что ближайшие бои я буду проводить на Урале.

— Некоторые боксёры вашей компании примут участие 24 августа в Челябинском турнире, хедлайнером которого станет Сергей Ковалёв. Вам не предлагали там подраться?

— Был вариант и у меня побоксировать на этом турнире, но мы решили не форсировать и взять время на подготовку. У меня сейчас новый тренер и хочется подготовке уделить больше внимания. Поэтому пока работаем.

— Кто ваш новый тренер и почему вы решили работать с ним вместе?

— Александр Викторович Золкин. В прошлом он тоже боксёр-тяжеловес и первый наш соотечественник, который дрался за титул в тяжёлом весе. Я думаю, он сможет преподнести мне что-то новое. Прошлой подготовкой я остался доволен. К сожалению, мы не успели увидеть, насколько технически, тактически и функционально я был готов. Всё получилось очень быстро, но в целом он хочет увидеть от меня какую-то картинку, поэтому мы сейчас больше работаем над тактическими заданиями. Какой это даст результат, можно будет увидеть в следующих поединках.

— Как оцените шансы Сергея против претендента Энтони Ярда?

— Я пока не видел бои его соперника, но ближе к бою посмотрю. Также я планирую посетить этот турнир. Думаю, что у Ковалёва есть все шансы успешно защитить свой титул, несмотря на то, что его соперник имеет очень хороший рекорд и является обязательным претендентом по версии WBO. Но лёгкого боя Сергею ждать не стоит. Команда британца очень яростно добивалась этого боя, а значит Энтони Ярд будет хорошо готов и мотивирован. Они хотят завоевать чемпионский титул, но, на мой взгляд, Ковалёв опытнее и сильнее, а потому он фаворит. При правильном подходе и хорошей подготовке без травм он должен побеждать.

— Вы знаете, что Рой Джонс был впечатлён вашей победой над Табулом и сказал, что вы способны стать чемпионом мира и среди профессионалов?

— Мне ещё в Екатеринбурге сообщили, что Рой Джонс так сказал. Потом я сам прочитал об этом в интернете.

— Что в тот момент почувствовали?

— Мне, безусловно, было очень приятно. Когда такие мастера смотрят мои бои и так высоко оценивают, это даёт дополнительную мотивацию, но при этом накладывает дополнительную ответственность и ко многому обязывает.