Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко оценил шансы чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе защитить свой титул в поединке против британца Энтони Янга, который состоится 24 октября в Челябинске.

У Ковалёва есть все шансы успешно защитить свой титул, несмотря на то, что его соперник имеет очень хороший рекорд и является обязательным претендентом по версии WBO. Но лёгкого боя Сергею ждать не стоит. Ковалёв опытнее и сильнее, а потому он фаворит. При правильном подходе и хорошей подготовке без травм он должен побеждать, — рассказал Тищенко News.ru.