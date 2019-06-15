Сейчас он ещё молодой для профессионала боксёр и находится в начальной стадии, когда ему постепенно увеличивают уровень соперников. На данном этапе у него не должно возникнуть проблем. Главное — набираться опыта и прогрессировать, а придёт время, и он будет готов к встрече с более известными оппонентами. Хотелось, чтобы этот период прошёл быстрее, и Евгений смог сразиться за чемпионский титул, — рассказал Алексей Тищенко News.ru.