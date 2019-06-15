Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко стал одним из гостей проходящего в Екатеринбурге Международного боксёрского форума. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о критической ситуации в олимпийском боксе, неудобстве предлагаемой МОК системы отбора, различных вариантах подсчёта очков в боксе и возможностях использования электронной системы судейства, а также поделился мнением о предстоящем 16 июня вечере бокса.

— 14 июня прошли обсуждения сложившейся конфликтной ситуации между МОК и АИБА. По вашим ощущениям, насколько боксёрская семья готова к предлагаемым олимпийским движением изменениям?

— По заявлениям спикеров видно, что все готовы к этому и как можно скорее хотят разрешить все противоречия. Это неизбежно, потому что в ином случае статус АИБА не будет восстановлен и она не сможет проводить соревнования под эгидой олимпийского движения. Хотелось бы, чтобы проведение отбора на Олимпиаду и сами Игры контролировались боксёрской организацией. Если удастся в ближайшее время договориться, то можно ещё выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. В противном случае АИБА может прекратить существование и может быть сознана новая федерация с нуля.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

— Чемпионат мира в Екатеринбурге может потерять статус отборочного к Олимпиаде. Насколько это серьёзный удар для самих боксёров?

— На мир всё равно приедут все сильнейшие боксёры. Снятие отборочного статуса никак не повлияет на состав участников. Конечно, было бы логично, если бы по результатам турнира с участием всех сильнейших разыгрывались олимпийские путёвки. За год до Олимпиады они могли бы грамотно выстроить дальнейшую подготовку, а сейчас возникает неопределённость. Зачем придумывать альтернативные соревнования, куда снова придётся всех приглашать?



— А каким вам представляется этот отбор?

— Пока я даже не знаю, будут они делать это в рамках одного соревнования, нескольких или проведут отбор по континентам. В любом случае это будут дополнительные сложности для спортсменов — набрать форму, войти в вес, затем побороться за лицензии. Сколько после этого турнира останется времени до Олимпиады — тоже неизвестно. Много сложностей и нюансов, которые усложняют подготовку к Олимпиаде. Олимпийский комитет должен учитывать и интересы спортсменов и не создавать им дополнительных неудобств.

— МОК аргументирует это тем, что АИБА не может обеспечить честное судейство, а потому такой отбор будет необъективен. На ваш взгляд, какая система судейства более справедливая: когда считали отдельно удары, как во время ваших выступлений, или как сейчас, когда оценивают раунды в целом, как в профессиональном боксе?

— Сложно сказать, у каждой системы есть свои плюсы и минусы. В равных боях порой невозможно на сто процентов выявить победителя. Идеальной системы нет. Главное не как оценивать поединки, а кто это будет делать. Нужно создать такую систему, которая исключала бы возможность судей работать предвзято и не привлекать тех, кто заинтересован в чьей-то победе.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

— Возможно внедрить полностью компьютеризованную систему подсчёта очков?

— Возможно. Смотря как это будет работать. Если создадут такую систему, которая будет работать без ошибок и сбоев, это облегчит задачу судей. Технологии не стоят на месте, поэтому я допускаю, что за этим будущее. Уже сейчас есть системы, которые позволяют считать достаточно точно количество точных ударов. Может быть, эти программы стоит взять за основу для определения победителей в бою.

— В воскресенье, 16 июня, в Екатеринбурге пройдёт вечер профессионального бокса. Каким вам видится противостояние двух нокаутёров Дмитрия Кудряшова и Илунги Макабу?

— Честно говоря, я не видел боёв Макабу. Бои Кудряшова смотрел. Он сильный боксёр с хорошим ударом. Надеюсь, что Дмитрий победит в этом бою. Он выступает дома, его будет поддерживать публика.

— Что можете сказать о перспективах вашего однофамильца и тоже олимпионика Евгения?

— Также не видел в деле его соперника. Думаю, что Евгений должен с ним справиться, потому что на него возложены большие надежды местной промоутерской компании. Сейчас он ещё молодой для профессионала боксёр и находится в начальной стадии, когда ему постепенно увеличивают уровень соперников. На данном этапе у него не должно возникнуть проблем. Главное — набираться опыта и прогрессировать, а придёт время, и он будет готов к встрече с более известными оппонентами. Хотелось, чтобы этот период прошёл быстрее, и Евгений смог сразиться за чемпионский титул.