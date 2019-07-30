Экс-чемпион M-1 Challenge Рамазан Эмеев в предстоящий уик-энд должен был на турнире UFC в Ньюарке провести бой с бразильцем Клаудио Силвой, однако вовремя не получил визу, и поединок был отменён. Это уже не первый случай, когда отсутствие американской визы тормозит карьеру перспективных российских бойцов. Более того, уже несколько лет не может попасть в США отец и тренер лучшего легковеса мира Хабиба Нурмагомедова.

Не успели или не дали?

Для Эмеева, проведшего за два года три победных боя в UFC, но ни разу не выступавшего в Штатах, это уже не первая такая проблема. Пока доподлинно неизвестно, идёт ли речь об отказе или о задержке, как в случае с теннисисткой Светланой Кузнецовой. Судя по тому, что бой россиянина лига анонсировала, то она прилагала немало усилий, чтобы визу Эмеев всё-таки получил. Ранее ему уже трижды отказывали в запросе по необъяснимым причинам. В последний раз это было в ноябре 2018.

В отсутствие заветной визы Эмеев не может выступать на топовых турнирах, войти в 15 лучших бойцов дивизиона, которые котируются в рейтинге, и идти к своей мечте — завоеванию чемпионского пояса UFC. Теперь он может сражаться только на российских, европейских и азиатских турнирах, которые не транслируются по системе «плати и смотри» и заведомо имеют более низкий статус.

Тайсумов готов закончить карьеру

Живущий в Австрии чеченец Майрбек Тайсумов — один из самых ярких нокаутёров лёгкого веса. Своей бескомпромиссной манерой ведения боя он заслужил место в главных кардах самых статусных турниров, но уже пять лет не может получить американскую визу. Примечательно, что в 2011 году Тайсумов дрался в США на турнире М-1, но после подписания в UFC ему так и не дали визу. За пять лет Майрбек выиграл семь из восьми боёв, трижды получал специальные премии за зрелищность, но все его выступления были на второстепенных турнирах. В последний раз он дрался в сентябре прошлого года на первом турнире UFC в Москве.

Мне нужна американская виза, чтобы поехать в США и биться с лучшими. Если я не получу визу, то закончу карьеру. Я хочу быть чемпионом UFC, драться где-то еще нет смысла. Если не смогу продолжить, то буду работать с детьми, — говорил Тайсумов в интервью «РИА Новости», намекая, что подумывает о завершении карьеры.

От боя с экс-чемпионом до изоляции и регресса

Рустам Хабилов — яркий пример того, как визовая политика США может сломать карьеру бойца на взлёте. В 2013 году он стремительно ворвался в элиту ММА, победив горячего проспекта Янси Медейроса и автора самого быстрого нокаута в истории UFC Хорхе Масвидаля. Уже в третьем профессиональном бою Рустама свели с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном, у которого он выигрывал, пока не допустил роковую ошибку в четвёртом раунде.

Тот бой до сих пор остаётся последним для Хабилова, проведённым в Америке. С тех пор он был вынужден скитаться по всему миру, в отсутствие мотивации сражаясь с середняками лёгкого дивизиона. Его поединки становились всё более унылыми, а скучные победы не приносили удовлетворения ни бойцу, ни его работодателю, ни фанатам. Итогом всего этого стало закономерное поражение в феврале на турнире в Праге от бразильца Карлоса Диего Феррейры.

Хабиба оставили без поддержки отца

Отцу и тренеру одного из самых известных бойцов мира Абдулманапу Нурмагомедову аннулировали американскую визу несколько лет назад и не дали новую к главному бою в карьере его сына. В сентябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов проводил первую защиту чемпионского титула в разогретом до точки кипения противостоянии с Конором Макгрегором. Когда ирландец постучал в знак сдачи в четвёртом раунде, эмоции полезли через край. Хабиб и его команда спровоцировали соперников на массовую драку, а авторитета и мудрости Абдулманапа как раз не хватило, чтобы погасить страсти.

Как не раз говорил сам Нурмагомедов-старший, он обиду на американцев не держит и не станет больше подавать документы на получение американской визы. Так как следующий бой с Дастином Порье сын проведёт в ОАЭ, то проблем с посещением турнира у Абдулманапа возникнуть не должно.

Хасбулаеву не дали сразиться за титул

Один из ярчайших представителей русской волны в Bellator Магомедрасул Хасбулаев, получивший за сходство с персонажем «Властелина колец» прозвище Фродо, в те времена, когда претендентов на титул там определяли по итогам Гран-при, из-за визовой проблемы остановился в шаге от заветной черты. Выиграв пять боёв и турнир восьмёрку, он должен был оспорить чемпионский титул в полулёгком весе с Пэтом Кёрраном, но внезапно возникли проблемы с визой. Bellator на протяжении года безуспешно пытался добиться разрешения для своего бойца, после чего отпустил его в другие организации.

С тех пор Магомедрасул выступает в российских промоушенах. Он дважды был близок к тому, чтобы завоевать титул лиги «Ахмат», но оба раза проигрывал Салману Жамалдаеву.

Есть ли шанс у Емельяненко?

Тюремный срок может стать препятствием на пути к американской мечте и для скандального тяжеловеса Александра Емельяненко. После увольнения из RCC и клуба «Ахмат» за нарушение спортивного режима и асоциальное поведение за рулём автомобиля Емельяненко активно пытается продать себя всем заинтересованным сторонам от Америки до Японии. В случае со Штатами он сумел заинтересовать промоушен Bare Knuckle, специализирующийся на кулачных боях. Емельяненко уже месяц говорит об идущих переговорах, показывает копию предложенного контракта и пытается активно играть на этой теме.

Однако этот пиар может не иметь ничего общего с реальными перспективами. Получить американскую визу Емельяненко будет так же сложно, как верблюду прошмыгнуть в игольное ушко, а потому все эти ролики с контрактами нужны для того, чтобы активизировались другие игроки в борьбе за ценный актив. Тем более бой с Харитоновым Камилу Гаджиеву организовать пока не удаётся, а фрик-шоу с Михаилом Кокляевым тоже не так просто продать в наши кризисные для российских ММА дни.