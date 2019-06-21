Российский боксёр Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок 12 июля на турнире в Джидде (Саудовская Аравия).
Как сообщает пресс-служба компании World of Boxing Promotions, имя соперника россиянина объявят позже.
Поветкин в сентябре проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксёрской федерации (IBF). Зимой Поветкин перенёс операцию на обоих локтях.
Всего за карьеру российский боксёр выиграл 34 боя и два проиграл.
Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.