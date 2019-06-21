https://static.news.ru/photo/e9084b7e-9410-11e9-ba48-fa163e074e61_1024.jpg Александр Поветкин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок 12 июля на турнире в Джидде (Саудовская Аравия).

Как сообщает пресс-служба компании World of Boxing Promotions, имя соперника россиянина объявят позже.

Поветкин в сентябре проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксёрской федерации (IBF). Зимой Поветкин перенёс операцию на обоих локтях.

Всего за карьеру российский боксёр выиграл 34 боя и два проиграл.

Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.