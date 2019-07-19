https://static.news.ru/photo/48fa16b2-ab03-11e9-b249-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга российского боксёра Максима Дадашева, перенёсшего трепанацию черепа в связи с отёком мозга после боя, в ближайшее время вылетит в США.

Супруга Максима собирается в ближайшее время прилететь в США, но у Максима есть команда, менеджер, они все любят Макса и сейчас присматривают за ним, как могут, — сообщил ТАСС российский боксёр Дмитрий Бивол.

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.