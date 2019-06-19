https://static.news.ru/photo/5f56bf1a-925c-11e9-bdff-fa163e074e61_1024.jpg Сборная России по ММА Фото: Союз MMA России/vk.com

Чемпионат Европы - 2019 по смешанным единоборствам (ММА) стартует 19 июня в Риме. В соревнованиях, которые пройдут под эгидой IMMAF, примут участие спортсмены из 35 стран.

Российская сборная назвала состав команды, в которую вошли 12 человек: 10 мужчин и две женщины. За титул чемпиона Европы поборются Омар Алиев, Сулейман Бершигадов, Магомедрасул Гусенгаджиев, Магомед Магомедов, Саламат Исбулаев, Евгений Морозов, Газимурад Магомедов, Игорь Глазков, Гаджимурад Багаудинов, Ислам Рамазанов, Кристина Пургина, Виктория Дудакова, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Как сообщал News.ru, Евгений Гончаров и Тони Джонсон повторно разыграют титул чемпиона ACA в тяжёлом весе 31 августа в Краснодаре.