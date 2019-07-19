https://static.news.ru/photo/a3d66e7e-aae9-11e9-b64f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Thomas/Global Look Press

Врач спортивной медицины Илья Мелехин прокомментировал травму российского боксёра Максима Дадашева, который перенёс трепанацию черепа после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. По его словам, какие-либо прогнозы делать преждевременно, главное, что спортсмен остался жив.

Надеюсь, сделали всё хорошо. Главное, чтобы он жив теперь остался. Начнём с этого. В таких случаях надо надеяться только на выздоровление, и всё. Всё что угодно может быть, — отметил он в беседе с Life .

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, после чего спортсмену было решено провести трепанацию черепа, писал News.ru.