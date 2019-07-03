https://static.news.ru/photo/eec2434a-9d8d-11e9-af7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик написал заявление в полицию, где указал, что намеревался дать инспекторам ДПС 30 тысяч рублей.

Как сообщает « Фонтанка », двух сотрудников ГИБДД — капитана Сергея Павлова и старшего лейтенанта Сергея Иванова — обвиняют в получении взятки. Против полицейских возбуждено уголовное дело.

Около месяца назад наряд ГИБДД остановил автомобиль, за рулём которого находилась жена Дацика Виктория. Для решения вопроса с сотрудниками женщина позвонила своему мужу.

По словам Павлова и Иванова, спортсмен отошёл к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги, так как машину необходимо было эвакуировать. Боец же заявляет, что всю сумму он хотел передать гаишникам именно на руки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.