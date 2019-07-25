Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас прокомментировал смерть российского коллеги Максима Абашева, которого он победил техническим нокаутом, после которого Дадашев так и не смог восстановиться и ушёл из жизни 23 июля.
Никто не хочет умирать на пути к своим целям и мечтам. Мы выходим в ринг ради благополучия своих семей и не знаем, чем всё это закончится. Лети высоко, великий воин, я тебя буду всегда уважать! Только богу известны причины всех событий, - приводит слова Матиаса NBC News.
По словам представителя боксёра Фернандо Гастамбиде, Матиас пытался отказаться от гонорара за бой с Дадашевым.
Как сообщал News.ru, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о смерти боксёра Максима Дадашева.