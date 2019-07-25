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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказал своё отношение к смерти боксёра Максима Дадашева, который ушёл из жизни после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот...