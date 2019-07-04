Экс-претендент на титул чемпиона мира, украинский боксёр Исмаил Силлах в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о ситуации в украинском боксе, перспективах Александра Усика в тяжёлом весе, оптимальных соперниках для Василия Ломаченко, пределе его возможностей, а также турнире мечты в полутяжёлом весе с участием Сергея Ковалёва, Дмитрия Бивола, Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.

— Вы предложили поговорить после вечерней тренировки. Планируете вернуться на ринг?

— Да, я тренируюсь в прежнем ритме и пока не думаю заканчивать. Сейчас с менеджером рассматриваем несколько вариантов по поводу будущего поединка. Мне предлагали бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, но с ним не сложилось. Жизнь продолжается и, думаю, я ещё повоюю.

— Бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла официально подтверждён в Лондоне 31 августа. У британца есть хоть какие-то шансы в этом противостоянии?

— Кэмпбелл, наверное, считает, что дома они выше, но Васе всё равно, где выступать. Конечно, судьи будут лояльны к местному боксёру, но Вася — есть Вася. Он сделает дело очень хорошо и выиграет бой безоговорочно, так, что услуги судей не понадобятся. Кэмпбелл — не тот боксёр, который может оказать Ломаченко серьёзное сопротивление, хотя в боксе может быть всякое.

Люк Кэмпбелл Michael Zemanek/imago sportfotodienst/Global Look Press

— Ломаченко говорит, что с рукой у него всё в порядке, но всё же апрельский перелом может повлиять на его подготовку к бою? Не поторопился он с выходом на ринг?

— Только он и его врач знают ситуацию со всех сторон. По видео со сборов в Таиланде могу сказать, что Василий в порядке. Он тренируется, подтягивается и отжимается и выглядит в отличной форме.

— После боя с Кэмпбеллом он объединит в своих руках сразу три титула. Есть смысл после этого переходить в первый полусредний вес, где он будет значительно меньше всех соперников?

— Вася такой вундеркинд, что может всё. В его случае размер может не иметь значения. Конечно, как Рой Джонс он не дойдёт до тяжёлого веса, но до определённого предела он подняться может. У него очень грамотная, слаженная, профессиональная команда, которой руководят его отец и его менеджер. Сам Вася тоже очень умный пацан, который не сделает глупых ошибок.

— Какой у него предел? Как у Пакьяо 67 кг?

— Это будет его решение. Думаю на один-два веса он сможет подняться, хотя в 67 боксируют очень крупные парни, с которыми ему будет тяжело.

— С кем вам было бы интересно посмотреть его бой? Кого ему нужно побить, чтобы стать лучшим боксёром вне зависимости от веса?

— Я думаю, что он уже лучший вне зависимости от веса. Был бы классный бой с Майки Гарсией. Все его ждут. Эррол Спенс — тоже очень опасный дядя, но не уверен, что Вася пойдет в его вес. В лёгком весе есть молодой проспект из Штатов Девин Хэни, который уже вызывал Васю. Я с ним знаком и вижу, что это очень талантливый боксёр с большим будущим. Их бой был бы интересен.

— Александр Усик планирует дебютировать осенью в тяжёлом весе. Камерунец Такам, как наиболее вероятный для него соперник — достойный вариант?

— У Сани Усика такая же грамотная команда, как у Васи Ломаченко. Они всё взвесят прежде чем принять верное решение. Думаю, они не ошибутся с выбором соперника. Такам — хороший вариант, потому что это боксёр с именем, который дрался со многими звёздами тяжёлого веса. Для первого боя там это то, что нужно. Но при этом я уверен, что Саня должен выиграть у него красиво и показать классный бокс.

— Почему Усик не захотел драться с Поветкиным по политическим мотивам? Он же дрался с россиянином Гассиевым в Москве и показал, что спорт может быть вне политики. Может он опасается опытного Поветкина?

— Да ну. Все понимают, что без политики тут не обойдётся. Кто-то будет смотреть спокойно, а кто-то обязательно будет муссировать эту тему. Сейчас это Саше ни к чему. Одно дело, когда это был финал турнира, где на кону стояли четыре пояса, а сейчас в этом нет необходимости.

— Уже после боя с Такамом его могут свести с победителем реванша Джошуа — Руис. Что Усик может противопоставить таким крупным тяжеловесам, как Джошуа, Уайлдер, Фьюри?

— Конечно, превосходство в физической мощи в этом весе будет не на стороне Усика, но он классный и техничный боксёр. Мы видели много примеров в истории, когда техника брала верх над грубой силой, взять хотя бы Мухаммеда Али или Эвандера Холлифилда в боях с Майком Тайсоном. Али за счёт скорости, техники и движения мог победить любого боксёра в свои звёздные времена. При этом Усик достаточно высокий даже для тяжелого веса, у него длинные руки, но при этом он очень быстрый, комбинационный. Не думаю, что он будет выглядеть лохом на фоне любого из чемпионов мира. Более того считаю, у него отличные шансы самому стать чемпионом мира. Он уже не раз доказывал свою силу, когда скептики в нём сомневались.

— Тренер Гассиева Абель Санчес считает, что в тяжёлом весе у его подопечного будет больше шансов против Усика, так как он физически мощнее. Вы с этим согласны?

— Ну вы же видели бой? Там дело было не в мощи. Гассиев за 12 раундов только один раз хорошо попал, а Александр его полностью превзошёл технически. Конечно, у Мурата сильный удар, но он не может быть решающим фактором. Не думаю, что Гассиев был так сильно измотан весогонкой, что не мог показать своих качеств. Думаю, Усик просто лучше как боксёр вне зависимости от того, в каком весе проходит их бой. Хотя Гассиева я очень уважаю и считал достойным соперником для Усика в финале Суперсерии.

Энтони Джошуа и Энди Руис Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

— В реванше с Руисом Джошуа докажет, что первый раз проиграл случайно?

— Я тоже думаю, что Руис выиграл случайно. Многие говорили, какой он красавчик, но там Джошуа был сам не свой. Я согласен с той версией, что он пропустил сильный удар во время спаррингов и не отошёл от потрясения. Это могло отразиться и на его готовности, и на уверенности в себе. Думаю, что второй бой расставит все точки над i. Джошуа его уверенно выиграет.

— Все главные пояса в вашем полутяжёлом весе принадлежат выходцам из России и Украины: Сергею Ковалёву, Дмитрию Биволу, Артуру Бетербиеву и Александру Гвоздику. С кем вашему соотечественнику было бы предпочтительнее провести объединительный бой?

— Я думаю, что было бы интересно организовать турнир по типу Суперсерии, чтобы выявить настоящего чемпиона. Было бы классно, если бы Ковалёв встретился с Бетербиевым и они навсегда разрешили в ринге все свои споры, а Гвоздик встретился бы с Биволом. Думаю, фанаты бокса и в России, и на Украине было бы в восторге от такого турнира.