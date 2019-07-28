https://static.news.ru/photo/569b413e-b11a-11e9-8d5a-fa163e074e61_1024.jpg Иван Штырков Фото: Иван Штырков/vk.com

Российский боец ММА Иван Штырков (17-0-1) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над корейцем Кимом Хуном (10-13) на турнире RIZIN 17 в японской Сайтаме.

Штырков с самого начала боя захватил инициативу и начал проводить тейкдауны. В конце первого раунда он занял доминирующую позицию в партере, из которой обрушил на соперника град ударов. Рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу россиянина техническим нокаутом.

Двое других россиян, выступавших на этом турнире, выступили менее удачно. Али Абдулхаликов потерпел первое в карьере поражение в первом раунде Гран-при легковесов от японского ветерана UFC Тацуи Кавайдзири. Полутяжеловес Виталий Шеметов проиграл из-за рассечения техническим нокаутом американцу Джейку Хьюну.

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