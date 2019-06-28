Иван Штырков провалил допинг-тест накануне дебютного боя в UFC и по соглашению с организацией расторг действующий контракт. Почему этому никто не удивился и какое будущее ждёт Штыркова и российские смешанные единоборства, где допинг стал привычным явлением, - в материале News.ru.

Уравнение с двумя неизвестными

27 июня пресс-служба клуба «Архангел Михаил» и страница Ивана Штыркова в Instargam распространили сообщение: «Контракт Штыркова и UFC расторгнут по соглашению сторон из-за возможного провала допинг-теста». Акцент в нём делается не на признании спортсменом вины, а на том, что в допинг-пробе нашли всего пиктограмм запрещённого вещества, а первый тест после подписания контракта не показал запрещённых результатов.

Дальше уже начинаются интересные вопросы. «Последующее вскрытие пробы „В“, которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещенных веществ для набора массы», — говорится в сообщении. Возникает вопрос, речь идёт о последующем тесте или о пробе «В». Но вскрывать её могли только при положительном результате пробы «А». Также в релизе не упоминается о судьбе других допинг-проб взятых у Штыркова, в том числе накануне боя.

Ещё любопытной является формулировка, которая объясняет всё происходящее в ММА в России: «По правилам организации спортсмен получает наказание за все препараты, которые боец принимал в течение года до подписания в UFC». То есть получается, что принимать допинг нельзя только в UFC. За её пределами жри стероиды, принимай препараты «для увеличения мышечной массы» и делай всё что угодно, тебе это сойдёт с рук и даже никто не осудит.

Отсюда остаётся вопрос, когда Штырков принимал запрещённые препараты, следы которых были обнаружены в допинг-пробе? Какие из трёх допинг-проб были положительные и как при отрицательной пробе «А», могли вскрыть пробу «В», которая дала положительный результат? Тут как минимум речь идёт либо о неграмотности авторов послания, либо о неумелой попытке замести следы. Да и препарат, и причину попадания его в организм можно было назвать или хотя бы провести расследование, как это делала команда Андрея Рябинского после обнаружения следов остарина и мельдония в пробах Александра Поветкина.

Почему-то никто не удивлён?

Слухи о том, что Штырков плотно сидит на химии появились с первым выходом его звезды на орбиту смешанных единоборств. Невероятная для «чистого» бойца мускулатура и мощь, победы над гаснущими ветеранами наводили на мысль, что Штырков просто использует опыт многих пионеров UFC, которые гробили своё здоровье сильными препаратами ради сиюминутных побед. Можно по-разному относиться в Владимиру Минееву, но его фраза: «Штырков в UFC? Да он ни один допинг-тест не пройдёт» стала пророческой.

Кроме того уже сейчас вспоминается мартовское интервью Ивана, где он в ответ на вопрос о строгом контроле со стороны USADA и обвинения в допинге ответил, что не боится допинг-контроля. Чистый спортсмен или атлет с нормальным отношением к допингу и западным менталитетом сказал бы: «Я никогда не употреблял запрещённых веществ, поэтому мне нечего бояться». Штырков же сделал акцент на том, что не попадётся, а не на том, что не употреблял. Тут очень кстати вспоминается и его отказ от первого предложения UFC с формулировкой «не готов» (теперь мы понимаем, не готов к чему).

Ивану не стоит огорчаться

Случай Штыркова — далеко не первый допинговый провал российских бойцов в UFC. Из последнего вспоминается пожизненная дисквалификация тяжеловеса Руслана Магомедова (кстати, ждём его в одном из российских промоушенов), который умудрился трижды нарушить антидопинговые правила в UFC и увольнение Абдул-Керима Эдилова, снятого с турнира в Питере также за допинговые нарушения и благополучно вернувшегося в ACA. В американских СМИ ходят слухи, что и Александр Волков сейчас «мотает срок», но эта история не предаётся огласке.

Однако для Русского Халка такой сценарий выглядит даже выгодным. Во-первых, при расторжении контракта он не получает дисквалификацию за пределами США. Во-вторых, в России он может рассказывать истории об ошибке и заговоре американцев, желающих вставить русскому богатырю палки в колёса. За опытом он может обратиться к Александру Шлеменко, который также публично отрицал вину и искал теории заговора и месть производителей алкоголя и табака за свою пропаганду ЗОЖ, но пошёл на сделку со следствием. Наконец, вернувшись в Россию, Штыркову не придётся чиститься, потому как ни одна из наших промоутерских компаний не проводит допинг-контроль.

В этом и кроется вся суть появления таких Штырковых и Магомедовых. Пока в UFC и олимпийских видах спорта допингу объявляется безоговорочная война, у нас в стране никто не пытается даже поднимать проблему. Сколько российские бойцы тратят здоровья из-за применения запрещённых препаратов, как страдают чистые спортсмены от нахимиченных противников и главное, что делать, чтобы избежать этого в дальнейшем?

Глупо ожидать, что Штырков при этом извинится за свой проступок, так же как он не извинился за участие в усмирении народного протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга. Он также продолжит спокойно выступать на турнирах RCC, да только у людей ассоциироваться будет не с силой и мужеством, а с жульничеством и противостоянием народу.