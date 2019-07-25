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Российского боксёра Максима Дадашева, который умер 23 июля в результате полученных во время боя тяжёлых травм головы, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.

Его похоронят в Петербурге, когда это будет и на каком кладбище, — я пока сказать не готов, для начала нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Хотя...