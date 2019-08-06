Семья умершего в США боксера Максима Дадашева собирается обратиться в суд. По их мнению, главный судья Кенни Шевалье не обращал внимания на самочувствие спортсмена, а также игнорировал грубые нарушения, которые допускал соперник россиянина.
Генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлёв заявил, что встретится с семьёй спортсмена в ближайшее время, чтобы обсудить все детали искового заявления. Кроме того, у семьи есть претензии к организаторам боя, передаёт
28-летний Дадашев умер 23 июля в США после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Боксёр перенёс операцию по трепанации черепа и скончался в результате полученных во время боя травм. Позднее стало известно, что во время последнего ринга у него произошёл инсульт.
Как писал News.ru, Максима Дадашева похоронили в Петербурге 4 августа.