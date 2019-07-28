В Эдмонтоне завершился крупный турнир по смешанным единоборствам UFC 240, где чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй защитил свой пояс, Кристиана Сайборг реабилитировалась за поражение, а россиянин Арман Царукян одержал первую победу в октагоне.

Теперь ясно, кто учит Порье защищаться от борьбы Хабиба

Арман Царукян — один из самых загадочных российских бойцов UFC. Дело в том, что долгое время его карьера строилась на Дальнем Востоке на турнирах, которые большинству жителей европейской части России ничего не скажут. Широкую известность в стране он получил только когда оказался в лагере соперника Хабиба Нурмагомедова Дастина Порье, за что получил поток критики от фанатов Хабиба.

Сегодня стало примерно понятно, чем Царукян может быть так полезен обладателю временного пояса. В поединке с канадцем Оливье Обеном-Мерсье Арман показал высокий уровень борьбы и выиграл исключительно за счёт неё. Порье сейчас должен все силы бросить на защиту от тейкдаунов Нурмагомедова, а Царукян — один из тех, кто ему в этом помогает. Впрочем, лёгкой прогулки на пути к первой победе в октагоне у российского армянина не получилось. Во втором раунде он тратил слишком много сил в попытках перевести бой на землю, пропускал удары коленями и едва не упустил нити игры из своих рук. Однако в заключительной пятиминутке Царукян перевёл бой в партер и тем самым зафиксировал победу.

Кровь «киборга» и Руис в юбке

Казавшаяся непобедимой бразильянка Кристиана Жустину, которую уже много лет все зовут «киборгом», после поражения от Аманды Нуньес воспринимается гораздо более живым человеком и даже женщиной со своими слабостями. Для выхода на реванш ей нужна была убедительная победа над канадкой Фелишей Спенсер, чьи истинные возможности никто не знал. Она принадлежит к тому типу спортсменов, у которых нет хейтеров и они нравятся почти всем. Совмещающая карьеру в ММА и работу учительницей канадка никогда не утруждала себя сгонкой веса и на фоне накачанной и подсушенной Сайборг её обычная фигура крепкой домохозяйки смотрелась контрастно. Можно сказать, что в её лице единоборства получили женский вариант Роя Нельсона или Энди Руиса.

При этом Спенсер, как и вышеупомянутые джентльмены, показала в бою невиданную стойкость вкупе с крепкой челюстью. Сайборг набрасывалась на неё как раненый зверь, осыпала ударами с ног до головы, но так и не смогла даже отправить в нокдаун. Кроме синяков Спенсер не получила никакого урона, а сопернице нанесла едва ли не самую серьёзную травму в карьере. Отмахнувшись в первом раунде локтем, канадка открыла у Жустину сильное рассечение на лбу, которое беспокоило её все 15 минут победного боя. Теперь долгожданный реванш с Нуньес должен состояться и расставить все точки над i в вопросе, кто самая опасная женщина на планете.

Безысходность Эдгара и улыбка Холлоуэя

Макс Холлоуэй — один из тех бойцов, которым, как и Рою Джонсу, всегда весело в бою. Как бы ни складывался его поединок, он встречает его с улыбкой, а чаще всего дело завершается тотальным деклассированием соперника. Честно говоря, не верилось в то, что ветеран октагона, проведший в нём суммарно уже почти семь часов, Фрэнки Эдгар, сможет выстоять пять раундов под градом ударов гавайца. Поэтому перед легендарным бойцом стоит снять шляпу, что и сделал один из арбитров, подарив ему целых два раунда.

На самом же деле некое подобие конкуренции было только в первом раунде, когда Холлоуэй ещё не успел разогреться, а Эдгар напомнил себя в лучшие годы, когда он стремительно перемещался по клетке и постоянно выбрасывал быстрые и хлёсткие удары. Постепенно чемпион стал подключать ноги, взял контроль на дистанции, а точность его ударов подчёркивала струйка крови из носа оппонента. Эдгар понял, что единственный его шанс в борьбе, однако из всех попыток перевести бой в партер успехом завершилась только одна в конце третьего раунда, которая, возможно, спасла его от нокаута.

На Эдгара после боя было жалко смотреть, хотя он был хорош для своего возраста и сделал даже чуть больше, чем от него ожидали. Это очень обидно для любого спортсменка, когда ты выдаёшь максимум, а соперник при этом даже не включил пятую передачу, а просто смотрит на все твои жалкие потуги с улыбкой и почти вдвое превосходит тебя в количестве точных ударов.

Что дальше?

После поражения от Дастина Порье Холлоуэй вряд ли предпримет новую вылазку в лёгкий дивизион, но и здесь ему есть от кого защищать титул. Присутствовавший на бое в качестве запасного австралиец Алекс Волкановски победой над Жозе Алду заслужил статус официального претендента. А вот следующим после него кандидатом на встречу с гавайцем может стать и россиянин Забит Магомедшарипов, если выиграет следующий бой у топового бойца, например, Брайана Ортеги.

Что касается Эдгара, свой последний шанс в этом дивизионе он не использовал и сейчас остановился на распутье. Вариант согнать вес до 61 кг, где у его соперников не будет колоссального преимущества в габаритах, кажется сейчас самым логичным, но Эдгар может и вовсе повесить перчатки на гвоздь. После боя он был так расстроен поражением, что не смог сказать ничего утвердительного по поводу своей карьеры.