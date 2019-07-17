В ночь с субботы на воскресенье легендарный чемпион мира в пяти весовых категориях и действующий обладатель пояса WBA 40-летний Мэнни Пакьяо встретится в обладателем титула суперчемпиона по этой же версии Кейтом Турманом. При этом многие считают фаворитом именно Пакьяо, но ему будет тяжело.

Почему переобулись букмекеры?

Если к лучшему боксёру современности Флойду Мейвезеру отношение общественности неоднозначно, то Мэнни Пакьяо любят все за открытый бокс, за искренность и смелость в высказываниях и то, что он проигрывал, поднимался и возвращался. Это настоящий народный чемпион, который и в 40 лет оказывается конкурентоспособным, хотя боксирует в полусреднем весе, где скорость играет очень большую роль. По всем законам логики он не должен побеждать в предстоящем бою Кейта Турмана. Американец моложе на 10 лет, он ни разу не проигрывал и стилистически неудобен для Пакьяо.

По этой логике букмекеры и дали весной котировки, где Турман открылся фаворитом. Но потом произошло необъяснимое. Где-то за месяц до начала боя коэффициенты подравнялись, а уже за неделю фаворитом стал Пакьяо. Объяснить этот феномен можно двумя факторами. Во-первых, невероятной популярностью Пакьяо. Люди будут ставить на его победу просто из личных симпатий, не особо вдаваясь в расклад сил, особенно на Филиппинах, где он уже давно живая легенда и мог бы спокойно строить свою политическую карьеру вместо того, чтобы продолжать драться.

Мэнни Пакьяо Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во-вторых, последние бои соперников показали, что не всё так однозначно в их нынешней форме. Пакьяо провёл очень бодрый бой с крепким Эдриеном Бронером, которого уверенно победил, а Турман очень бледно выглядел в бою с середняком Хосесито Лопесом, в котором один из судей поставил даже ничейные очки, несмотря на то, что чемпион отправил претендента в нокдаун. Такой же логики придерживается и известный российский тяжеловес Дмитрий Кузнецов.

Если бы это было чуть ранее, я бы сказал, что фаворит Турман. Сейчас я всё-таки думаю, что Пакьяо разберёт его на классе. Мэнни отлично показал себя в последнем бою с Эдриеном Бронером. Видно, что он ещё может боксировать на высоком уровне, поэтому я думаю, что Турману придётся непросто, — рассказал Кудряшов News.ru.

Почему Турман должен побеждать

Однако невнятный бокс Турмана в январском бою можно списать на недооценку соперника. В конце концов, от этого никто не застрахован и даже титан тяжёлого веса Энтони Джошуа в последнем бою был не в своей тарелке, что имело для него плачевный исход. Так или иначе, Турман остаётся одним из лучших полусредневесов в мире и очень неудобным для Пакьяо.

Помимо того, что он моложе на 10 лет и находится в расцвете сил для боксёра, Турман значительно выше своего соперника, у него длиннее руки и при этом он достаточно техничный боксёр, чтобы не сильно уступать сопернику в этом компоненте. Главным для него будет выдержать первую половину боя, пока Пакьяо будет достаточно свеж и резок, а в концовке Турман должен сохранить больше сил.

Кит Турман Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кроме того его контратакующий стиль очень неудобен для Пакьяо. Уже сейчас можно предположить, что поединок будет напоминать схватку тореадора с быком, где Мэнни уготована роль рогатого. Он будет постоянно идти на своего соперника, пытаясь подавить его ударной мощью, а Турман будет действовать на контратаках, используя проверенную тактику Флойда Мейвезера. Конечно, он не так виртуозно защищается, но и ударить способен сильнее, чем маэстро. Промоутер Боб Арум, хорошо знающий возможности Пакьяо, считает опасным для здоровья его выход против Турмана.

Любой доктор вам скажет, что с возрастом кости черепа становятся тоньше. И если череп молодого бойца, пропускающего в голову, амортизирует удар без вреда для мозга, то у возрастных бойцов с этим возникают проблемы. И самое худшее, что может случиться, — это если Мэнни Пакьяо сейчас травмирует мозг, — рассказал Арум Boxingscene.com.

Шанс Пакьяо — это нокаут

Чем дольше продлится бой, тем меньше козырей будет у Пакьяо. Ему будет сложно выиграть большинство из 12 раундов у такого соперника как Турман, но даже небольшое преимущество не гарантирует ему победы. Домашнее судейство никто не отменял, а при прочих равных боковые арбитры в Лас-Вегасе отдадут победу непобеждённому американцу. Мэнни уже сталкивался с этим совсем недавно, когда в Австралии в равном бою с Джеффом Хорном судьи подарили победу местному бойцу.

Мэнни Пакьяо Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вариант с нокаутом тоже не такой очевидный. У Пакьяо всегда была взрывная сила и огромная ударная мощь, но с переходом в полусредний вес, когда он стал драться с более крупными парнями, значение её нивелировалось. За последние десять лет он победил досрочно только Лукаса Мартина Матиссе, а остальные поединки проходили всю дистанцию, либо Мэнни оказывался в нокауте сам. Впрочем, тренер филиппинца Фредди Роуч верит в успех своего подопечного.

Этот бой не будет быстрым, потому что Пакьяо и Турман — крутые парни. Я думаю, что Мэнни нокаутирует Кита в девятом раунде. Пакьяо очень быстрый, Турман ничего не сможет с ним поделать. Скорость моего парня никуда не делась, — приводит слова Роуча Boxingscene.com.

Для Пакьяо бой будет определяющим и с точки зрения карьерных перспектив. Если он не сможет оказать Турману конкуренцию, то будет впору подумать о завершении карьеры.