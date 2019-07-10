https://static.news.ru/photo/422ea556-a2ec-11e9-a514-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Фёдоров Фото: instagram.com/yuri_ferrum

Российский тяжеловес, представляющий клуб Ferrum, Юрий Фёдоров ведёт переговоры с сильнейшим азиатским промоушеном ONE. Организация остро заинтересована в бойцах тяжёлого веса, а Фёдоров имеет опыт выступлений в лиге М-1, где одержал две победы и потерпел одно поражение.

Сейчас проходят переговоры с компанией ONE по поводу заключения контракта с Юрием Фёдоровым. Есть возможность выступления Юрия на турнире 2 августа в столице Филиппин Маниле, где он может побиться в предварительном карде турнира. В настоящий момент организаторы заняты поиском тяжеловеса, который мог бы стать соперником для нашего бойца, - рассказал News.ru спортивный директор клуба Ferrum Александр Хребтов.

Главным событием турнира в Маниле станет титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Мартином Нгуеном и японцем Коёми Мацусимой. Также на турнире выступят экс-чемпионы UFC Эдди Альварес и Деметриус Джонсон и сенсационно выбивший Альвареса из Гран-при в лёгком весе россиянин Тимофей Настюхин.

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