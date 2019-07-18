Российский боксёр, чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объявил, что подписал контракт на объединительный бой с чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком.
У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса — IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США, — написал Бетербиев на своей странице в Instagram.
Бетербиев провёл последний поединок 4 мая, нокаутировав хорвата Радивое Калайджича, а Гвоздик в марте нокаутировал Дуду Нгумбу, проведя первую защиту своего титула.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов на тренировке повалил чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэля Кормье.