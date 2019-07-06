https://static.news.ru/photo/ecfa62fe-9fef-11e9-be55-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Ковалёв Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.cGlobal Look Press

Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв намерен получить как можно больше денег за потенциальный бой против Сауля Альвареса.

В Golden Boy предложили Сергею недостаточно денег за бой с Альваресом в сентябре Например, Дэниел Джейкобс получил 15 миллионов долларов за бой с Альваресом, Головкин — более 25 миллионов долларов. Сергей с удовольствием сразится с Канело, но предложение должно быть солидным, — цитирует WBN промоутера российского боксёра Кэти Дува.

Россиянин может провести бой с британским спортсменом Энтони Ярдом 14 сентября в Челябинске. А Альварес задумывается над вариантом встречи с чемпионом мира WBO Деметриусом Андраде.

В активе Альвареса 55 поединков, в 52 из которых победил (35 нокаутом), дважды свёл бои к ничьим и однажды уступил.

На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения.

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