Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв намерен получить как можно больше денег за потенциальный бой против Сауля Альвареса.
В Golden Boy предложили Сергею недостаточно денег за бой с Альваресом в сентябре Например, Дэниел Джейкобс получил 15 миллионов долларов за бой с Альваресом, Головкин — более 25 миллионов долларов. Сергей с удовольствием сразится с Канело, но предложение должно быть солидным, — цитирует WBN промоутера российского боксёра Кэти Дува.
Россиянин может провести бой с британским спортсменом Энтони Ярдом 14 сентября в Челябинске. А Альварес задумывается над вариантом встречи с чемпионом мира WBO Деметриусом Андраде.
В активе Альвареса 55 поединков, в 52 из которых победил (35 нокаутом), дважды свёл бои к ничьим и однажды уступил.
На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения.
Менеджер Артём Харланов заявил, что российский боец ММА Александр Емельяненко может продолжить карьеру в организации кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship, писал News.ru.