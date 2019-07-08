https://static.news.ru/photo/0b7739b8-a18b-11e9-b6d7-fa163e074e61_1024.jpg Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов прокомментировал присутствие в углу своего соперника по бою Айзека Чилембы, который состоится 20 июля в Геленджике, легендарного чемпиона мира в четырёх весовых категориях Роя Джонса.

Рой Джонс — очень опытный боец, но с точки зрения техники и тактики он не гений. Когда он боксировал, добивался успеха за счёт личных качеств, своих рефлексов и интуиции, но особенной тактической подготовки не было. Он действовал по ощущениям, но свои ощущения очень сложно передать коллеге-боксёру, обладающему другими качествами, — рассказал Власов News.ru.

Также боксёр отметил, что Джонс может внести изменения в технико-тактический арсенал Чилембы, но вряд ли даст что-то серьёзное, а потому не видит для себя проблемы в его помощи сопернику.

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