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Боец MMA Ник Ньюэлл (15-2), у которого ампутирована по локоть левая рука, подписал контракт с Bellator. 24 августа ему предстоит провести бой с Кори Браунингом на турнире Bellator 225.

Как сообщает MMAFighting.com, Соглашение пока рассчитано на один поединок, но может быть продлено по соглашению сторон. Ньюэлл был чемпионом в нескольких локальных американских организациях и сражался за титул чемпиона WSOF,...