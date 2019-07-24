Российский боксёр из Череповца Артём Игнатьев скончался в возрасте 36 лет.
Как сообщает официальный сайт Федерации бокса России, Игнатьев ушёл из жизни 22 июля. Причины смерти не сообщаются. Прощание со спортсменом состоится в Москве 25 июля.
Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена, — говорится в сообщении.
Игнатьев — мастер спорта России международного класса. Он стал чемпионом России среди юниоров 2000 году.
Как сообщал News.ru, тело умершего боксёра Максима Дадашева будетдоставлено из США в Россию в течение 10 дней.