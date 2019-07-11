https://static.news.ru/photo/0c4667e8-a3c9-11e9-bd5b-fa163e074e61_1024.jpg Тимофей Настюхин Фото: Тимофей Настюхин/vk.com

Российский боец Тимофей Настюхин, сенсационно победивший экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса, рассказал об особых правилах азиатской лиги ONE, где он участвует в Гран-при легковесов.

Основное их отличие — строгие правила весогонки. Наш вес контролируют за три дня до боя и только по результатам их контроля допускают до боёв. Каждый день должны быть в норме вес и количество воды в организме. Обезвоживание запрещено. Если воды в организме мало, бойца заставляют пить воду и только потом ставят на весы, — рассказал Настюхин News.ru.

Также боец отметил, что в ONE более жёсткие правила и разрешено бить коленями в голову в партере и локтями под прямым углом.

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