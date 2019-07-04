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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1) после расторжения контракта с UFC из-за положительной допинг-пробы подписал контракт с японской компанией RIZIN, где намерен провести свой следующий бой.

Первый бой Штыркова в новой компании состоится 28 июля на турнире в Сайтаме, где также выступят ещё двое россиян Виталий Шеметов и Али Абдулхаликов. Его соперником в полутяжёлом весе станет...