Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Антигулов проведёт свой следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) осенью этого года.
Об этом заявил менеджер бойца Ризван Магомедов
В своём последнем поединке Антигулов нокаутом проиграл представителю Польши Михалу Олексейчуку в апреле.
Профессиональный рекорд Антигулова — 20 побед и шесть поражений в 26 поединках.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.