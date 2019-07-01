Зубайра, я слышал, что тебе до сих пор не нашли соперника на турнир в Абу-Даби и ты вызвал на бой Рикардо Ламаса, но у него, насколько я знаю, сломана челюсть, и он не будет доступен. Я тоже очень хочу выступить на турнире в Абу-Даби. Ничего личного и никакого трештока, этого в UFC сейчас и так слишком много, просто спортивный интерес и не больше, — написал Исмагулов на своей странице в Instagram.