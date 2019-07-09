https://static.news.ru/photo/a63183e2-a216-11e9-9637-fa163e074e61_1024.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов заявил, что песни Тимати не несут пропаганды здорового образа жизни.

Я никак не отношусь к выступлению Тимати в Дагестане. Я не люблю, когда приезжают с определённой грязью, при этом они знают, как на это отреагируют люди, — сказал Исмаилов в интервью A’Bout , комментируя возможный приезд Тимати в Дагестан.

Боец добавил, что спортсмены призывают «исключительно к здоровому образу жизни, а в песнях его (Тимати) нет (этого)».

20 июля в Махачкале во Дворце спорта им. Али Алиева должен пройти концерт Тимати.

Ранее News.ru писал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, вступив в словесную перепалку с Тимати, вышел за рамки морали.