Российский боец Исмаилов высказался о концерте Тимати в Дагестане
Григорий Ениколопов
09:48, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/a63183e2-a216-11e9-9637-fa163e074e61_1024.jpgМагомед ИсмаиловФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов заявил, что песни Тимати не несут пропаганды здорового образа жизни.
Я никак не отношусь к выступлению Тимати в Дагестане. Я не люблю, когда приезжают с определённой грязью, при этом они знают, как на это отреагируют люди, — сказал Исмаилов в интервью A’Bout, комментируя возможный приезд Тимати в Дагестан.
Боец добавил, что спортсмены призывают «исключительно к здоровому образу жизни, а в песнях его (Тимати) нет (этого)».