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В первый день финальных поединков в рамках чемпионата Европы по боксу на Европейских играх Минске двое россиян потерпели поражения.

Выступающий в весе до 60 кг Габил Мамедов уступил раздельным решением судей белорусу Дмитрию Асанову. В весе до 69 кг Харитон Агрба проиграл единогласным решением судей британцу Пэту Маккормаку.

Шанс пополнить копилку золотых медалей у боксёров будет в воскресенье в заключительные соревновательный день, когда в финалах сразятся тяжловес Мусли Гаджимагомедов и Светлана Солуянова. Российские боксёры уже завоевали две серебряные и три бронзовые награды.

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