https://static.news.ru/photo/9044ab16-967e-11e9-a8aa-fa163e074e61_1024.jpg Виктория Дудакова (справа) Фото: Самбо Волгоград/vk.com

Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), который прошёл в Риме. Команда завоевала пять золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

Таким образом, россияне четвёртый год подряд удерживают лидирующие позиции.

Чемпионами Европы стали Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг). Серебряные медали в активе Сулеймана Бершигадова (до 56,7 кг), Евгения Морозова (до 77,1 кг) и Гаджимурада Багаудинова (до 120,2 кг). Бронза досталась Магомедрасулу Гусенгаджиеву (до 61,2), сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Турнир, в котором приняли участие свыше 300 бойцов из 35 стран, прошёл под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA.

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