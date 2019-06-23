Российская самбистка Диана Рябова заняла первое место в категории до 52 килограммов на Европейских играх в Минске.
В финале россиянка досрочно победила белоруску Марину Жарскую.
29-летняя — двукратная чемпионка мира по самбо.
II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.