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Обладатель званий «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC, ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, о чём беседовал с новым президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации последнего.

Я подчеркнул, и это не является тайной: в отношении Киева существует большая дискриминация по распределению бюджетных средств — у нас 60% с налога на доходы физических лиц забирает центральный бюджет,...