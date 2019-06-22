Российская дзюдоистка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы на проходящих в Минске Европейских играх. В финале россиянка уступила действующей чемпионке мира Дарье Белодед из Украины.
Самая титулованная российская дзюдоистка Наталья Кузютина также оступилась в финале и не смогла стать пятикратной чемпионкой континента. В решающем поединке она проиграла Майлинде Келменди, первой олимпийской чемпионке в истории Косово.
Как сообщал News.ru, американский боксёр Эндрю Канчио во второй раз в этом году нокаутировал Альберто Мачадо в бою за титул чемпиона WBA Super в лёгком весе.