https://static.news.ru/photo/943c7c68-950b-11e9-9680-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Долгова (справа) Фото: Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская дзюдоистка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы на проходящих в Минске Европейских играх. В финале россиянка уступила действующей чемпионке мира Дарье Белодед из Украины.

Самая титулованная российская дзюдоистка Наталья Кузютина также оступилась в финале и не смогла стать пятикратной чемпионкой континента. В решающем поединке она проиграла Майлинде Келменди, первой олимпийской чемпионке в истории Косово.

Как сообщал News.ru, американский боксёр Эндрю Канчио во второй раз в этом году нокаутировал Альберто Мачадо в бою за титул чемпиона WBA Super в лёгком весе.