https://static.news.ru/photo/fe14f7f6-ad60-11e9-9d28-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший высоко оценил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова.

Я не знаю этого парня так хорошо, но не уверен, что у него такой же характер, как у Хабиба. Я просто не представляю, как этот парень победит Хабиба. Когда Нурмагомедов сконцентрирован и находится в хорошей форме, его не может победить никто в мире, — цитирует Джонса « Р-Спорт ».

50-летний Джонс завершил профессиональную карьеру год назад. 30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.