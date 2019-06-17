https://static.news.ru/photo/6fea77b0-90e3-11e9-9695-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Тищенко Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший заявил, что россиянин Евгений Тищенко, который победил Абрахама Табула, может стать будущим чемпионом мира по боксу.

Бой Евгения Тищенко запомнился больше всего. Он должен стать чемпионом мира. Видно, что он опытный боксер, многому научился и знает, когда нужно раскрываться. Это не сразу делается и не сразу достигается, — приводит слова Джонса пресс-служба Академии единоборств РМК.

Олимпийский чемпион Тищенко в Екатеринбурге провёл свой пятый профессиональный поединок, где встретился с опытным южноафриканским боксёром Абрахамом Табулом, в активе которого было 16 побед в 18 боях. Россиянин за десять секунд до конца первого раунда забрал победу в поединке и стал обладателем титула WBO Intercontinental.

Таким образом, победа над Табулом позволит Тищенко попасть в топ-10 рейтинга WBO и начать путь к титулу чемпиона мира.

Ранее российский боксёр Дмитрий Кудряшов (23-3, 22 КО) уступил техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу (25-2, 23 КО) в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге, писал News.ru.