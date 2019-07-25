Главными событиями предстоящего турнира UFC в Эдмонтоне станут: титульный бой в полулёгком весе между гавайцем Максом Холлоуэем и легендарным Фрэнки Эдгаром, возвращение великой и ужасной Крис Сайборг, которая проверит перспективную канадку, и второй бой Армана Царукяна, известного тем, что он помогает готовиться Дастину Порье к бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Ответ на последний вопрос

Накануне боя с Максом Холлоуэем появилась информация, что Фрэнки Эдгар вне зависимости от результата боя войдёт в зал славы UFC. Это было бы справедливым награждением за долгую карьеру рекордсмена лиги по времени, проведённому в октагоне. С 2007 года Эдгар, получивший прозвище Ответ, провёл в боях шесть с половиной часов, и пока никто в ближайшее время не может подобраться к этому достижению. Он уже вошёл в историю в 2010 году, когда неожиданно прервал гегемонию многолетнего тирана лёгкого веса Би-Джей Пенна, которого побеждал трижды.

Ещё Эдгар стал известен благодаря трилогии с Греем Мейнардом, где соперники выиграли по одному бою, а третий завершился вничью. Не оставил он без ответа и вызов Жозе Алду. Эдгар дважды сражался с первым королём полулёгкого дивизиона, но оба раза терпел поражение. Казалось, что после сокрушительного нокаута от Брайана Ортеги в прошлом году Эдгар уже никогда не приблизится к вершине, но судьба даёт ему последний шанс оспорить чемпионский пояс в бою с Холлоуэем.

Букмекеры, да и любые здравомыслящие фанаты ММА понимают, что шансов у 38-летнего ветерана практически нет. Стойкости Эдгара должно хватить, чтобы дожить до третьего раунда, но затем феноменальный темп, физическая подготовка и выносливость Холлоуэя сделают своё дело. Но Эдгару не привыкать принимать вызовы, где он всегда был андердогом, и порой давать на них достойный ответ.

Выживет ли учительница против Киборга

Женский полулёгкий вес пока недостаточно представлен в UFC, а потому у обладательницы титула Аманды Нуньес не такой большой выбор соперниц. Всё-таки большинство девушек предпочитают гонять вес и выступать в более конкурентном дивизионе до 61 кг. Грозная бразильянка Кристиана Жустину по прозвищу Киборг (Сайборг) не может этого сделать в силу антропометрических параметров, а канадка Фелиша Спенсер просто пока не задумывалась об этом.

До сих пор работающая учительницей спортсменка дебютировала в ММА в 24 года, в 28 стала чемпионкой женской лиги Invicta, а затем сенсационно дебютировала в UFC, побив огромную австралийку Меган Андерсон. Спенсер отлично владеет джиу-джитсу, но физически заметно уступает своей сопернице и явно не утруждает себя в сгонке веса. Так, как бьёт Сайборг, её не били ещё никогда в карьере, а потому бой может превратиться в жестокую экзекуцию, после которой Сайборг официально заслужит реванш с Нуньес.

Если же Спенсер сможет сотворить сенсацию, то тогда претенденткой на титул станет она. Вероятность этого расклада столь мала, что ставки на канадку принимаются из расчёта 1 к 6, а шанс она может получить, только если Сайборг её недооценит и будет уже думать исключительно о реванше.

Работающий против Хабиба Царукян проведёт второй бой

Россиянин армянского происхождения Арман Царукян большую часть карьеры провёл на Дальнем Востоке, где на местных турнирах набил себе столь впечатляющий рекорд, что уже в дебютном бою в UFC был брошен «под танки». Друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев уже давно стучится в дверь элиты лёгкого веса, и, что логично, на турнире в Санкт-Петербурге он не испытал проблем с новичком. Однако и Царукян не выглядел мальчиком для битья и заставил опытного соперника попотеть все 15 минут.

Главную же известность он получил позже, когда приехал в лагерь к Дастину Порье и помогал ему готовиться к противостоянию с Нурмагомедовым. Царукян, назвавший своего партнёра чемпионом (а Порье действительно владеет временным титулом в лёгком весе, который завоевал в бою с Холлоуэем), тут же стал объектом критики всей многочисленной фанатской базы Хабиба. Для них всех он стал предателем, который работает на врага, но в ММА границы между странами давно размыты, и это нормальная практика — приехать в лагерь к сильному бойцу и работать с ним, обмениваясь опытом.

Соперником Царукяна в Канаде будет местный боец Оливье Обен-Мерсье, который выступает в UFC уже пять лет и за это время одержал здесь семь побед при четырёх поражениях. Однако последние два боя канадец проиграл, и очередной проигрыш может стать для него роковым и обернуться увольнением. Не многим лучше и ситуация у Царукяна, так как рекорд 0-2 обеспечит ему столь же шаткое положение. В битве за выживание россиянин считается фаворитом, но не явным, да и истинный его уровень мы узнаем только после этого боя. Если в России в большинстве боёв он превосходил соперников в классе, но Махачеву явно уступал, а Обен-Мерсье как раз и станет тем самым соперником, который хорошенько его проверит.