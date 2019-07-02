https://static.news.ru/photo/e09c5e7a-9ca4-11e9-ad39-fa163e074e61_1024.jpg Николас Далби и Росс Хьюстон Фото: cagewarriors/instagram.com

Британский рефери Марк Годдард пояснил, почему остановил главный поединок вечера между Россом Хьюстоном и Николасом Далби на турнире Cage Warriors 106.

Как сообщает MMAFighting.com, сильные рассечения обоих спортсменов привели к тому, что настил клетки был залит кровью, из-за чего бойцы перестали находиться в равных условиях, а ситуация в клетке мешала продолжению поединка. При этом врач, к которому несколько раз обращался рефери не высказывался против продолжения боя.

Как сообщал News.ru, менеджер Хабиба Нурмагомедова поделился планами бойца о длительности его карьеры.