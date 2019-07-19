https://static.news.ru/photo/44a86ce2-aad3-11e9-9b14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил приветствие участникам и гостям Международного дня бокса.

Уверен, Международный день бокса послужит дальнейшему развитию этого вида единоборств в нашей стране, давшей миру немало выдающихся чемпионов, вдохновит подрастающее поколение самосовершенствоваться, воспитывать в себе твёрдость характера и волю к победе, — говорится в заявлении президента на официальном сайте Кремля.

Международный день бокса отмечается 22 июля. В этом году на Красной площади в Москве планируется проведение поединка между россиянином Фёдором Чудиновым (20-2) с аргентинцем Эзикьелем Освальдо Мадерной (26-5). Кроме того, 22 июля вакантный титул чемпиона России в среднем весе и звание чемпиона Азии по версии WBA оспорят представители РФ Магомед Мадиев (12-0-1) и Евгений Терентьев (14-1).

Ранее News.ru сообщал, что идею отмечать Международный день бокса поддержали свыше 200 стран. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. По его словам, спортивные мероприятия 22 июля будут транслироваться на другие государства.