https://static.news.ru/photo/744aebe4-918a-11e9-8155-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Путилин Фото: vk.com/putilindmitrii

Руководитель дирекции по проведению Всемирного боксёрского форума Дмитрий Путилин подвёл итоги мероприятия и оценил уровень его организации.

Организация форума прошла на самом высоком уровне и заставила весь боксёрский мир обратить внимание на насущные проблемы нашего вида спорта. Екатеринбург поставил высокую планку по уровню организации таких мероприятий, и надеюсь, что и в дальнейшем боксёрский форум будет проходить на столь же высоком уровне, какая бы страна или город ни взялись за его организацию, — рассказал Путилин News.ru.

Всемирный боксёрский форум прошёл в Екатеринбурге с 13 по 16 июня, в его работе приняли участие лидеры международных боксёрских федераций.

Как сообщал News.ru, в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге Дмитрий Кудряшов потерпел поражение от конголезца Илунги Макабу.