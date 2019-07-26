https://static.news.ru/photo/c3cbfe40-afcd-11e9-9f23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншотyoutube.com/M-1 Global

Президент компании M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о желании организовать бой-реванш россиянина Александра Шлеменко с бразильцем Бруну Силвой, которому он проиграл техническим нокаутом в июне 2018 года.

У нас есть интерес к Александру. Я бы хотел сделать ему бой реванш с Бруну Силвой, но сейчас надо понять его статус в UFC. Он сдал положительный тест на допинг, но пока по этому делу не вынесен вердикт и непонятно, на чём его поймали. Но мне интересно провести его бой со Шлеменко, и я готов привлекать спонсоров под его организацию, — рассказал Финкельштейн News.ru.

Также промоутер отметил, что в его планах было организовать бой с участием бойца UFC Дамира Исмагулова.

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