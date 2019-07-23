https://static.news.ru/photo/cd0e6b78-ad6b-11e9-9a7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил соболезнования близким погибшего боксёра Максима Дадашева и прокомментировал роковой бой на ринге, который привёл к трагическому исходу.

Главной задачей в профессиональном боксе для соперников, к сожалению, является нанесение физического урона друг другу. Это одна из печальных сторон данного вида спорта. Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Максима. Он — настоящий воин, погиб фактически в бою, — приводит слова Хрюнова Sport24 .

Максим Дадашев получил тяжёлый отёк мозга в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, проходившем в американском Оксон Хилле в ночь на 20 июля. 28-летний россиянин пропустил множество ударов, и после 11-го раунда его секунданты приняли решение остановить бой. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Врачи, диагностировавшие у боксёра отёк мозга, провели трепанацию черепа, затем ввели спортсмена в медикаментозную кому.

Однако все усилия спасти жизнь Дадашева оказались тщетными. Во вторник он скончался в больнице.

В разных странах вопросы безопасности бокса для здоровья спортсменов решались по-разному. В Швеции, например, на какое-то время даже запрещали этот вид спорта после подобного случая. Рассуждать о качестве медицинского обследования до боя мне кажется некорректным, потому что мы не можем знать всех нюансов. На сегодняшний день мы можем лишь констатировать ужасный факт гибели Максима. Остаётся лишь соболезновать его родным и близким, — цитирует Хрюнова Sport24.

Федерация бокса России будет делать пожизненные выплаты семье Дадашева, писал ранее News.ru.