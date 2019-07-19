Российскому боксёру Максиму Дадашеву пришлось провести трепанацию черепа. Об этом сообщил журналист ESPN Стив Ким.
Дадашев перенёс двухчасовую операцию, ему удалили часть черепа, чтобы снять отёк, — приводит его слова ТАСС.
По его словам, врачи пока не делают никаких прогнозов относительно состояния здоровья спортсмена.
Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.