https://static.news.ru/photo/90004132-aaca-11e9-a83b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Thomas/Global Look Press

Российскому боксёру Максиму Дадашеву пришлось провести трепанацию черепа. Об этом сообщил журналист ESPN Стив Ким.

Дадашев перенёс двухчасовую операцию, ему удалили часть черепа, чтобы снять отёк, — приводит его слова ТАСС .

По его словам, врачи пока не делают никаких прогнозов относительно состояния здоровья спортсмена.

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.