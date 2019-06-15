Президент WBO Пако Валькарсель на Международном боксёрском форуме поделился своим мнением о работе генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.
Любительский бокс нуждается в таких людях, как Умар Кремлёв, которые готовы отдавать больше, чем брать, быть лидерами и настоящими профессионалами. Благодаря таким людям профессиональный бокс готов к диалогу с любительским, готов преодолевать различия и объединяться. Умар понимает, что любительский и профессиональный бокс должны работать в связке, а не враждовать, — приводит слова Валькарселя спецкорреспондент News.ru.
Также Валькарсель отметил, что лучшие боксёры-профессионалы должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх.
Как сообщал News.ru, глава WBA Гилберто Мендоса заявил, что профессиональные организации должны подать пример МОК и AIBA в умении договариваться.