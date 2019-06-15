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Президент WBA Гилберто Мендоса уверен, что надо найти оптимальное решение для продолжения развития бокса до тех пор, пока деятельность AIBA приостановлена.

Мы понимаем, что деятельность AIBA как института приостановлена, поэтому нам всем надо найти решение, как развивать бокс в такой ситуации и позволять воплощать мечты молодого поколения. Уверен, что представители других...