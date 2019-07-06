Я выйду и сделаю всё, что от меня зависит. Я покажу свою лучшую форму и побью Хабиба. Неважно, что меня не считают фаворитом и предыдущие соперники ничего не смогли сделать с Нурмагомедовым. Нужно пожертвовать всем, чтобы выйти на максимуме возможностей, — рассказал Порье на специальной пресс-конференции UFC в Лас-Вегасе.