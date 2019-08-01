https://static.news.ru/photo/7ccf85b8-b449-11e9-bebb-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Andy Rowland/imago-imag/imago-images.de/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье сделал заявление перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Я видел и тех, которые боялись во время дуэли взглядов, но в октагоне менялись. Мне кажется, мы с Хабибом проявили уважение друг к другу и нашим достижениям, — цитирует MMAJunkie Порье.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Этот бой станет второй защитой пояса Нурмагомедова и первым его выходом в октагон после дисквалификации за массовую драку после боя с Конором Макгрегором.

Как сообщал News.ru, Виталий Минаков проведёт бой 24 августа с Хави Айалой на турнире Bellator 225.