Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье выразил уверенность, что сможет достичь досрочной победы над чемпионом, россиянином Хабибом Нурмагомедовым в их поединке 7 сентября в Абу-Даби.
Я намерен не просто победить Хабиба Нурмагомедова, а собираюсь завершить этот поединок досрочно, — сказал Порье в интервью ESPN.
Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.