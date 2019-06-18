https://static.news.ru/photo/e29f5504-91a2-11e9-b6e4-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Andy Rowland/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье выразил уверенность, что сможет достичь досрочной победы над чемпионом, россиянином Хабибом Нурмагомедовым в их поединке 7 сентября в Абу-Даби.

Я намерен не просто победить Хабиба Нурмагомедова, а собираюсь завершить этот поединок досрочно, — сказал Порье в интервью ESPN.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.