Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье назвал себя настоящим чемпионом на русском языке в видеообращении к фанатам своего соперника Хабиба Нурмагомедова.
Я настоящий чемпион, — сказал Порье по-русски на видео, опубликованном в Instagram российского бойца Армана Царукяна, который помогает Порье готовиться к бою с Нурмагомедовым.
Ранее фанаты Нурмагомедова массово атаковали акаунты Царукяна в соцсетях из-за того, что он тренируется с его соперником.
Как сообщал News.ru, российский тяжеловес Юрий Фёдоров может дебютировать в азиатской промоутерской компании ONE.