https://static.news.ru/photo/70d2479a-a2fc-11e9-aacb-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Andy Rowland/imago-images.de/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье назвал себя настоящим чемпионом на русском языке в видеообращении к фанатам своего соперника Хабиба Нурмагомедова.

Я настоящий чемпион, — сказал Порье по-русски на видео, опубликованном в Instagram российского бойца Армана Царукяна, который помогает Порье готовиться к бою с Нурмагомедовым.

Ранее фанаты Нурмагомедова массово атаковали акаунты Царукяна в соцсетях из-за того, что он тренируется с его соперником.

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