https://static.news.ru/photo/deea6120-b78a-11e9-98f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Российский боец среднего веса Адам Яндиев проведёт свой второй поединок в Ultimate Fighting Championship (UFC) на турнире в Абу-Даби 7 сентября, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Соперником Яндиева, по сообщению ESPN.com, станет американский проспект Пуна Сориано (6-0), для которого это будет дебютный бой в организации. Путёвку в UFC он получил благодаря победе в шоу Дэны Уайта «Претендент».

Яндиев дебютировал в UFC год назад на первом российском турнире в Москве, где в начале второго раунда проиграл Джордану Джонсону удушением ручным треугольником. В России Яндиев получил популярность благодаря выступлениям на турнирах M-1 Challeng и Fight Nights и за свою колоритную внешность получил прозвище Борода.

Как сообщал News.ru, российский боец Сапарбек Сафаров выбыл из турнира UFC в Китае из-за недостаточного веса.